Билкови тайни в "Старата череша" в Раждавица

За първи път в кюстендилското село Раждавица ще се проведе специализиран билков мастърклас, насочен към любители и напреднали в билколечението, предаде "Фокус". Събитието ще се състои в уютната "билкова стая" на етноцентър "Старата череша", като началото е обявено за 10.00 часа.



Лектор на мастъркласа е Цветомир от билкарница "Багра“, който ще въведе участниците в света на лечебните растения и тяхната връзка с природните ритми. В програмата са включени теми като бране и сушене на билки, приготвяне на извлеци и натурални продукти, холистични подходи към самолечението, както и основи на фитотерапията.



Началото на събитието ще бъде отбелязано с чаша ароматен чай от специалното цветно чаено меню, а в рамките на деня участниците ще имат възможност да се докоснат и до едно необикновено изживяване – представяне на устройството "Музиката на Цветята“, изобретение на общността Даманхур. Уредът преобразува електрическите импулси на растенията в музикални звуци, подпомагайки диалога между човека и природата.



Мастъркласът обещава вдъхновяващо преживяване за всички, които търсят по-дълбока връзка с билките и природата.