Проект на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил е сред одобрените 205 проекта по Националния културен календар за 2026 година, утвърден с решение на Министерския съвет на Република България, предаде. Проектът носи името "Кюстендил – град на словото: поетически и приказен културен маршрут“.Инициативата представлява цялостна културна концепция, разработена от екипа на библиотеката, с фокус върху създаването на устойчиви културни пространства. Тя обединява литературното наследство на града с иновативни визуални решения, като предлага достъпно и ангажиращо културно преживяване за различни публики.Планираните дейности са в съответствие със стратегическите приоритети на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил за разширяване на достъпа до културното наследство, насърчаване на четивната култура и активно включване на местната общност.