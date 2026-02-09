ЗАРЕЖДАНЕ...
Библиотеката в Кюстендил с важен проект за културни пространства
Инициативата представлява цялостна културна концепция, разработена от екипа на библиотеката, с фокус върху създаването на устойчиви културни пространства. Тя обединява литературното наследство на града с иновативни визуални решения, като предлага достъпно и ангажиращо културно преживяване за различни публики.
Планираните дейности са в съответствие със стратегическите приоритети на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил за разширяване на достъпа до културното наследство, насърчаване на четивната култура и активно включване на местната общност.
