Новата рубрика на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ продължава с люляково вдъхновение през февруари, предаде. "Цветната рубрика“ на отдел "Заемна за възрастни“ насърчава читателите да се вдъхновят не само от зодиакалните знаци, но и от цветната символика, свързана с месеца, в който са родени."Цветът, който ни води този месец, е люляковият – нежен, ефирен и зареден с положителна енергия. Ако сте родени през втория месец от годината, можете да опитате да включите люлякови нюанси в облеклото или интериора си. Те подпомагат комуникацията, подобряват енергийните нива и носят усещане за хармония и вдъхновение“, посочват от културния институт.В отдел "Заемна за възрастни“ са подготвени специални люлякови книжни предложения, които да заинтригуват читателите и да внесат разнообразие и вдъхновение в избора им на литература.