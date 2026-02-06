ЗАРЕЖДАНЕ...
Библиотеката в Кюстендил с люляково вдъхновение през февруари
"Цветът, който ни води този месец, е люляковият – нежен, ефирен и зареден с положителна енергия. Ако сте родени през втория месец от годината, можете да опитате да включите люлякови нюанси в облеклото или интериора си. Те подпомагат комуникацията, подобряват енергийните нива и носят усещане за хармония и вдъхновение“, посочват от културния институт.
В отдел "Заемна за възрастни“ са подготвени специални люлякови книжни предложения, които да заинтригуват читателите и да внесат разнообразие и вдъхновение в избора им на литература.
