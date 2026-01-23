Възпитаници на Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“ – Кюстендил направиха интересна и полезна среща с модерните технологии , предаде. Те посетиха отдел "Технически науки“ на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“.Младежите се запознаха отблизо с дейността на библиотеката и с възможностите, които предлага Дигитален център "Център@“ – място, където знанието среща новите технологии. Там те научиха как могат да развиват дигиталните си умения, да участват в обучения и да работят по практически задачи в подкрепяща и съвременна среда.Дигиталният център е създаден по проект "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“, реализиран от Регионална библиотека "Ем. Попдимитров“ – Кюстендил. Финансирането е по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент "Образование и умения“, с подкрепата на Европейския съюз – NextGenerationEU.По време на срещата учениците проявиха активен интерес, задаваха въпроси и получиха полезна информация за това как Дигитален център "Център@“ може да бъде пространство за учене, развитие и нови идеи.Центърът се намира в отдел "Технически науки“ и е отворен за всички желаещи от понеделник до петък, от 9.00 до 19.00 часа. Достъпът до дейностите е напълно безплатен.