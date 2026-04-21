Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ е официално номинирана за тазгодишните награди "Рицар на книгата“. За ФОКУС от кюстендилския книжовен център съобщиха, че номинацията е в категорията "Библиотекар или обществена библиотека/читалище“.

Номинацията е издигната от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Тя е израз на високо признание за целенасочените усилия на екипа в популяризирането на четенето и утвърждаването на библиотеките като ключови фактори в съвременното общество.

"За нас тази номинация е особено ценна, тъй като идва директно от нашите колеги – хората, които най-добре разбират предизвикателствата и мисията на съвременната библиотека“, споделиха от културната институция.

От библиотеката изказаха благодарност както към професионалната общност, така и към своите читатели. Според екипа именно активната публика е вдъхновението зад многобройните инициативи, които превръщат библиотеката в "живо и вдъхновяващо място“.

Наградите "Рицар на книгата“ се присъждат ежегодно от Асоциация "Българска книга“ на личности и институции със значим принос за книжния сектор в България.