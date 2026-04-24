Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров" в Кюстендил бе отличена с престижната награда "Рицар на книгата", съобщиха за ФОКУС от културната институция. Отличието бе връчено от Асоциация "Българска книга" на официална церемония в литературен клуб "Перото" в НДК.

Кюстендилската културна институция спечели наградата в категорията "Библиотекар или обществена библиотека/читалище“. Признанието се присъжда за изключителен принос към насърчаването на четенето и развитието на книгоиздаването в страната. Наградата бе връчена от Ваня Грашкина, член на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), по чиято номинация бе отличена библиотеката.

"Приемаме тази награда с изключителна удовлетвореност за това, че нашият труд е бил оценен. Тя е и голяма отговорност, и обещание, че ще надрастваме постигнатото“, сподели по време на церемонията директорът на библиотеката София Пейчева. Тя изказа благодарност към екипа си и към Асоциация "Българска книга“ за високата оценка.

От екипа на библиотеката подчертаха, че отличието е особено ценно, тъй като идва като признание от колеги гилдията. Те благодариха и на своите читатели, определяйки ги като "сърцето на библиотеката“ и основно вдъхновение за всяка тяхна инициатива. Наградите "Рицар на книгата“ традиционно се връчват на личности и институции, които със своята дейност съхраняват и развиват силата на книгите в България.