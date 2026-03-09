Безумие на пътя! Шофьор хвърли боклук през прозореца на автомобила си в Разлог, счупи стъклото на друга кола, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград.От полицията уточняват, че около 22:25 часа на 06 март в РУ- Разлог, от 20-годишен мъж от град Разлог е съобщено, че около 22:20 часа на същата дата, управлявайки лек автомобил по ул. "Екзарх Йосиф“ в град Разлог по автомобила е хвърлен твърд предмет от неизвестно лице.В резултат на това е счупено предното му панорамно стъкло. По случая е образуван заявителски материал.