Безумие на пътя! Шофьор хвърли боклук през прозореца на автомобила си в Разлог, счупи стъклото на друга кола
От полицията уточняват, че около 22:25 часа на 06 март в РУ- Разлог, от 20-годишен мъж от град Разлог е съобщено, че около 22:20 часа на същата дата, управлявайки лек автомобил по ул. "Екзарх Йосиф“ в град Разлог по автомобила е хвърлен твърд предмет от неизвестно лице.
В резултат на това е счупено предното му панорамно стъкло. По случая е образуван заявителски материал.
