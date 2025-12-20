ЗАРЕЖДАНЕ...
Безработицата в Кюстендил е 8,74%
© Фокус
По професионален признак в края на ноември най-голям дял заемат лицата без специалност и професия – 1 080 души. Регистрираните специалисти са 383, а безработните с работническа професия – 221.
По образователна структура 169 от регистрираните безработни са с висше образование, 545 – със средно образование, от които 431 със средно специално и професионално образование. С основно образование са 351 души, а с начално и по-ниско образование – 619.
От рисковите групи на пазара на труда към 30 ноември 976 са жените, 157 са лицата с намалена трудоспособност, 296 са младежите до 29 години, 611 са лицата над 50-годишна възраст, а 615 са продължително безработните.
Входящият поток през ноември обхваща 222 новорегистрирани безработни лица, при изходящ поток от 231 души.
Към края на месеца заявените работни места на територията на ДБТ – Кюстендил са 77,7 процента за работнически професии, 7,4 процента за специалисти и 14,9 процента за позиции, които не изискват квалификация.
Най-търсени са работници в сферата на услугите за населението, търговията и охраната – включително персонал за персонални услуги, грижа за хората и продавачи. Следват машиностроители, машинни оператори и монтажници, както и професии без изискване за квалификация. През месеца са обявени и шест работни места за преподаватели.
През ноември на работа са постъпили 132 лица, сред които 19 младежи до 24 години, 16 младежи на възраст от 25 до 29 години и 16 продължително безработни. Чрез посредничеството на ДБТ – Кюстендил са устроени на работа 77 души. В заетост по мерки, програми за заетост и обучение и проекти по Програма "Развитие на човешките ресурси“ са включени 21 лица.
Още от категорията
/
Продължават прекъсванията на електрозахранването в селата на община Разлог! Внесоха колективен иск
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Откриха мъртъв мъж на Витоша
10:50 / 19.12.2025
Дядо Коледа тръгва по домовете на хората в Разлог
10:27 / 19.12.2025
Трима пострадаха при катастрофа между автомобил и камион в Разлож...
10:24 / 19.12.2025
В Банско посрещат новата година на площада с музика и танци
08:54 / 19.12.2025
Дупница обявява носителите на "Личност на годината"
08:50 / 19.12.2025
Петрич ще има три нови спортни обекта в три различни училища
16:44 / 18.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.