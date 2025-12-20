Регистрираните безработни лица в Дирекция "Бюро по труда“ – Кюстендил са 1 684, а равнището на безработица е 8,74 процента, предаде. От трудовата дирекция посочиха, че данните съм към края на месец ноември, а показателят е изчислен на база последното преброяване на икономически активното население.По професионален признак в края на ноември най-голям дял заемат лицата без специалност и професия – 1 080 души. Регистрираните специалисти са 383, а безработните с работническа професия – 221.По образователна структура 169 от регистрираните безработни са с висше образование, 545 – със средно образование, от които 431 със средно специално и професионално образование. С основно образование са 351 души, а с начално и по-ниско образование – 619.От рисковите групи на пазара на труда към 30 ноември 976 са жените, 157 са лицата с намалена трудоспособност, 296 са младежите до 29 години, 611 са лицата над 50-годишна възраст, а 615 са продължително безработните.Входящият поток през ноември обхваща 222 новорегистрирани безработни лица, при изходящ поток от 231 души.Към края на месеца заявените работни места на територията на ДБТ – Кюстендил са 77,7 процента за работнически професии, 7,4 процента за специалисти и 14,9 процента за позиции, които не изискват квалификация.Най-търсени са работници в сферата на услугите за населението, търговията и охраната – включително персонал за персонални услуги, грижа за хората и продавачи. Следват машиностроители, машинни оператори и монтажници, както и професии без изискване за квалификация. През месеца са обявени и шест работни места за преподаватели.През ноември на работа са постъпили 132 лица, сред които 19 младежи до 24 години, 16 младежи на възраст от 25 до 29 години и 16 продължително безработни. Чрез посредничеството на ДБТ – Кюстендил са устроени на работа 77 души. В заетост по мерки, програми за заетост и обучение и проекти по Програма "Развитие на човешките ресурси“ са включени 21 лица.