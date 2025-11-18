ЗАРЕЖДАНЕ...
Безработицата в Кюстендил достигна 8,78%
По професионален признак най-голям е делът на хората без специалност и професия – 1085 души. Специалистите са 383, а безработните с работнически професии – 225.
По образование 170 от регистрираните са с висше образование, 553 – със средно (от тях 432 със средно специално и професионално), 350 – с основно, а 620 – с начално или по-ниско образование.
В рисковите групи попадат 988 жени, 181 лица с намалена трудоспособност, 292 младежи до 29 години, 618 безработни над 50-годишна възраст и 610 продължително безработни.
През октомври 259 души са се регистрирали като безработни, а 305 са излезли от регистрация.
