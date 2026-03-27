928 души или 6,3% от активното население на Дупница са без работа към края на февруари, показват данни на Бюрото по труда, предадеВ останалите общини в региона нивата на безработица са по-ниски – в Бобов дол тя е 4,5%, в Сапарева баня – 4,9%, в Рила – 7,3%, в Кочериново – 5,8%, а в Бобошево – 5,7%.През февруари новорегистрираните безработни са 172-ма, като 103-ма души са започнали работа. Обявени са били 137 свободни работни места, основно в сферата на услугите, търговията, обувното и шивашкото производство.Данните показват, че 44% от безработните са с основно или по-ниско образование, докато висшистите сред търсещите работа са 15,3%. На пазара на труда преобладават жените, които представляват 61% от всички регистрирани безработни.