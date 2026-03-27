ЗАРЕЖДАНЕ...
Безработицата в Дупница е 6,3%
© ФОКУС
В останалите общини в региона нивата на безработица са по-ниски – в Бобов дол тя е 4,5%, в Сапарева баня – 4,9%, в Рила – 7,3%, в Кочериново – 5,8%, а в Бобошево – 5,7%.
През февруари новорегистрираните безработни са 172-ма, като 103-ма души са започнали работа. Обявени са били 137 свободни работни места, основно в сферата на услугите, търговията, обувното и шивашкото производство.
Данните показват, че 44% от безработните са с основно или по-ниско образование, докато висшистите сред търсещите работа са 15,3%. На пазара на труда преобладават жените, които представляват 61% от всички регистрирани безработни.
/
Отмениха празничната програма по случай Рамазан Байрам в Якоруда, заради смъртта на млад човек
19.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
11:45
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.