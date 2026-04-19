Нормално е започнал изборният ден на територията на област Кюстендил, съобщиха за ФОКУС от Районната избирателна комисия – Кюстендил. Всички секции са отворили навреме, като вече има и избиратели, упражнили правото си на глас.

По предварителни избирателни списъци в Кюстендилска област право на глас имат 125 356 души. Общо 2385 избиратели са подали заявления за гласуване по настоящ адрес.

На територията на областта са разкрити 287 секции. В 170 от тях избирателите могат да гласуват със специализирано устройство или с хартиена бюлетина, а в 110 секции гласуването се извършва само с хартиени бюлетини. Подвижните избирателни комисии са общо седем – по една в общините Бобов дол, Бобошево, Дупница, Рила и Сапарева баня и две в община Кюстендил.

Общо 465 служители на МВР – от ОДМВР, РДПБЗН, ГДГП и ГДЖСОБТ – следят за обществения ред както в районите на секционните избирателни помещения, така и в населените места.