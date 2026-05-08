Освободено е ръководството на Общинския приют за безстопанствени животни в Кюстендил. От Общината заявиха, че няма да толерира грубото нарушаване на професионалните стандарти и етиката от страна на общински служители, още повече, когато се поставя под риск здравето на децата в училищния двор.

Повод за "административния гняв" е инцидент от изминалия ден, при който около 15:30 ч. мъж е бил ухапан от куче в двора на ПМГ – Кюстендил. След подадени сигнали към приюта и Общинска администрация от охраната на училището, треньора по плуване и пострадалия, който е бил обслужен в ЦСМП – Кюстендил, същите са получили отказ от страна на служителите на приюта да заловят и приберат кучето.

Въпросните служители, които са с депозирани предизвестия за напускане от 29.04.2026 г., са отправили и ругатни към охраната на гимназията и треньора от Плувен клуб "Велбъжд“, което е видно от подадените жалби към Община Кюстендил.

От администрацията подчертават, че независимо че служителите са в предизвестие за напускане по тяхно желание, те са длъжни да изпълняват своите задължения до деня на прекратяване на трудовото правоотношение.

В резултат на случилото се, считано от днешна дата, д-р Полина Чавдарова е освободена като управител на приюта за безстопанствени животни, а г-н Александър Ранов е освободен от длъжността ловец на безстопанствени животни. За кучетата в приюта ще продължи да полага грижи д-р Стойчев, който и до момента обслужва обекта.

Във връзка с казуса Общинска администрация – Кюстендил е отправила покана за среща с представителите на Фондация "Мръсни лапички“.