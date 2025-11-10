Безплатни ендокринологични прегледи в Рила

© Фокус Архив Безплатни ендокринологични консултативни прегледи ще се проведат днес от 10.00 часа в град Рила, предаде "Фокус“. Прегледите ще бъдат в сградата на поликлиниката на втория етаж – етажът, на който се намират кабинетите на личните лекари. Консултациите ще извършва д-р Мариела Йовчева – ендокринолог с над 20 години опит.



С грижа и внимание към здравето на хората, МБАЛ "Д-р Никола Василиев“ – Кюстендил продължава инициативата си за безплатни профилактични прегледи, насочени към ранно откриване и контрол на заболяванията на жлезите с вътрешна секреция.



От прегледите могат да се възползват пациенти със захарен диабет, които провеждат перорална или инсулинова терапия, за да бъде направена оценка на ефективността на лечението и да се проследят възможни усложнения. Безплатна консултация ще получат и хора с наднормено тегло, затлъстяване, инсулинова резистентност или нарушен въглехидратен толеранс.



Редовните прегледи при ендокринолог са изключително важни за хора с вече установен диабет. Те позволяват на специалиста да проследи нивото на кръвната захар и гликирания хемоглобин, както и да открие навреме възможни усложнения. Навременната корекция на лечението и препоръките за хранене и начин на живот могат да предотвратят сериозни последици като увреждане на очите, бъбреците, нервите или сърцето.