Безплатни профилактични ехографски прегледи за рак на гърдата ще се проведат в Кюстендил в периода от 21 до 23 април 2026 г. За ФОКУС от Община Кюстендил съобщиха, че инициативата е част от мобилната програма "Ела и се прегледай“ на фондация "Нана Гладуиш – Една от 8“, реализирана с подкрепата на Община Кюстендил.

В рамките на трите дни ще бъдат прегледани общо 210 жени от Кюстендил и региона. Прегледите ще се извършват от д-р Младен Младенов – мамолог и акушер-гинеколог от ПСАГБ "Света София“, София, с дългогодишен опит в диагностиката на заболявания на млечната жлеза.

Програмата е част от националната мисия на фондацията за ранна диагностика на рака на гърдата и вече се реализира успешно в различни общини в страната. Фондация "Нана Гладуиш – Една от 8“ предоставя безплатна психологическа, информационна и практическа подкрепа на жени, засегнати от заболяването.

Записването за прегледи започва на 14 април и ще продължи до 17 април или до изчерпване на местата. Желаещите могат да запазят час на телефон 0888 811 323 всеки делничен ден между 10.30 и 16.00 часа. След запълване на графика телефонната линия ще бъде изключена.

Прегледите са предназначени за жени на възраст между 20 и 70 години, които не са диагностицирани с рак на гърдата и не са бременни.

Те ще се извършват в Общинската поликлиника в Кюстендил, на ул. "Пейо Яворов“ №6, кабинет 220.

Специалистите напомнят, че ранната диагностика е от ключово значение и може да спаси живот.