Безплатна прожекция на филма "Един грам живот" със социално послание в Сандански
Прожекцията ще се състои от 18:00 ч. в Дома на културата в Сандански. След края на филма публиката ще има възможност да се срещне със създателите на лентата, които ще разкажат повече за идеята, мисията и посланията, заложени в проекта.
Филмът поставя важни житейски въпроси и създава пространство за размисъл и откровен разговор между родители и деца. Събитието насърчава семейния диалог и осъзнаването на ценности, които започват именно от дома.
