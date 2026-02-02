На 3 февруари (вторник) Община Сандански организира безплатна прожекция на българския филм "Един грам живот“ – продукция със силно социално и възпитателно послание. Събитието е отворено за всички жители и гости на града.Прожекцията ще се състои от 18:00 ч. в Дома на културата в Сандански. След края на филма публиката ще има възможност да се срещне със създателите на лентата, които ще разкажат повече за идеята, мисията и посланията, заложени в проекта.Филмът поставя важни житейски въпроси и създава пространство за размисъл и откровен разговор между родители и деца. Събитието насърчава семейния диалог и осъзнаването на ценности, които започват именно от дома.