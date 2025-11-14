Община Кюстендил, съвместно с Общинския съвет по наркотични вещества, организира две безплатни прожекции на социалния филм "Един грам живот“ – продукция, която поставя акцент върху проблемите на зависимостите, ролята на семейството и значението на обществената подкрепа, предаде. Първата прожекция ще се състои днес и е предназначена за членовете на Съвета по наркотични вещества, представители на социални услуги и специалисти, работещи в областта на превенцията с младежи.Втората прожекция е насрочена за 17 ноември и ще бъде за педагогически съветници, психолози и учители от училищата на територията на общината. И двете прожекции ще започнат в 17.30 ч. в залата на "Кино в театъра“ в Кюстендил."Един грам живот“ е силно въздействащ социален проект, който предизвиква размисъл и насърчава съпричастност и активност. Филмът подчертава ключовата роля на родителите и специалистите в процеса на превенция и акцентира върху необходимостта от открит разговор относно рисковете, пред които се изправят младите хора.Продукцията има потенциала да бъде ценен инструмент в работата с ученици и младежи – не просто средство за превенция, а катализатор за дискусия, осъзнаване и предприемане на действия.