Безплатна прожекция на "Един грам живот" в Кюстендил
Втората прожекция е насрочена за 17 ноември и ще бъде за педагогически съветници, психолози и учители от училищата на територията на общината. И двете прожекции ще започнат в 17.30 ч. в залата на "Кино в театъра“ в Кюстендил.
"Един грам живот“ е силно въздействащ социален проект, който предизвиква размисъл и насърчава съпричастност и активност. Филмът подчертава ключовата роля на родителите и специалистите в процеса на превенция и акцентира върху необходимостта от открит разговор относно рисковете, пред които се изправят младите хора.
Продукцията има потенциала да бъде ценен инструмент в работата с ученици и младежи – не просто средство за превенция, а катализатор за дискусия, осъзнаване и предприемане на действия.
