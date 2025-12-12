ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатна ортопедична консултация в кюстендилската болница
Прегледите ще се провеждат в отделението по "Ортопедия и травматология“ на кюстендилската болница, а записването на час е задължително и се извършва предварително на телефон 0896 213 982. Час могат да запишат както възрастни, така и деца с различни ортопедични и травматологични заболявания.
Проф. д-р Стоков преглежда и лекува: деца със заболявания на гръбначния стълб, деформации на гръдния кош и заболявания на ходилата; възрастни пациенти със заболявания на тазобедрените и коленни стави, дископатии, заболявания на гръбначния стълб, туморни образувания на опорно-двигателния апарат и деформации на ходилата.
С поредната безплатна кампания ръководството на МБАЛ "Д-р Никола Василиев“ още веднъж подчертава своята цел — да насърчава профилактиката и ранната диагностика на ортопедичните заболявания сред населението на Кюстендил и региона.
Инициативата е пореден жест към здравето на хората и потвърждение, че навременната грижа е ключът към по-добро качество на живот.
