За трета поредна година Общинският приют в Кюстендил провежда кампания за безплатна кастрация на домашни кучета на територията на общината, предаде. Освен самата манипулация, стопаните получават безплатно поставяне на микрочип и издаване на международен паспорт за своето животно.От приюта отправят специален апел към младите хора в града – да информират своите родители, баби и дядовци, както и съседите си за възможността да се възползват от кампанията. Специалистите подчертават, че разпространените твърдения от типа "кучето ми не ражда“ или "кученцата винаги умират“ са заблуждаващи и не решават проблема с бездомните животни.От ръководството на приюта уточняват, че при затруднение с транспорта или невъзможност кучето да бъде доведено на място, гражданите могат да се свържат с тях, за да бъде намерено решение.Инициаторите на кампанията призовават всеки да поеме своята отговорност. "Дори убеждаването на един човек да кастрира домашния си любимец е стъпка към ограничаване на популацията на безстопанствените кучета и към по-хуманна среда в общината“, допълниха от общинския приют.