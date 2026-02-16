ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатна кастрация на домашни кучета в Кюстендил
От приюта отправят специален апел към младите хора в града – да информират своите родители, баби и дядовци, както и съседите си за възможността да се възползват от кампанията. Специалистите подчертават, че разпространените твърдения от типа "кучето ми не ражда“ или "кученцата винаги умират“ са заблуждаващи и не решават проблема с бездомните животни.
От ръководството на приюта уточняват, че при затруднение с транспорта или невъзможност кучето да бъде доведено на място, гражданите могат да се свържат с тях, за да бъде намерено решение.
Инициаторите на кампанията призовават всеки да поеме своята отговорност. "Дори убеждаването на един човек да кастрира домашния си любимец е стъпка към ограничаване на популацията на безстопанствените кучета и към по-хуманна среда в общината“, допълниха от общинския приют.
