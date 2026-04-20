По повод 150-годишнината от Априлското въстание, къща музей "Ильо Войвода“ в Кюстендил ще работи извънредно днес, съобщиха за ФОКУС от Регионалния исторически музей в града. Входът за всички посетители ще бъде свободен.

Априлското въстание избухва през 1876 година в Копривщица след разкриване на част от подготовката. Въпреки първоначалния план за по-късна дата, революционните дейци предприемат незабавни действия, а началото е дадено от Тодор Каблешков с изпращането на т.нар. "Кърваво писмо“ до Панагюрище.

Въстанието обхваща четири революционни окръга – Търновски, Сливенски, Врачански и Пловдивски, като най-активни са действията в района на Средногорието. Въпреки ограничените ресурси и липсата на външна подкрепа, въстаниците успяват да установят временна самостоятелна власт в отделни селища. След потушаването му следват тежки репресии, които предизвикват широк международен отзвук и поставят българския въпрос във фокуса на европейската дипломация.

Отзвук от събитията има и в Кюстендилския край. На 8 май 1876 година в Разловци избухва Разловското въстание, ръководено от Димитър Попгеоргиев Беровски и поп Стоян. Чета от около 60 души напада местния османски гарнизон, след което въстаниците се насочват към околните села. В последвалите сблъсъци Беровски е ранен, а част от участниците правят опит да се укрият в Рилския манастир. Въстанието е бързо потушено, като следват наказателни действия и арести в района.

Събитията от 1876 година остават ключова част от българската историческа памет и развитието на националноосвободителното движение.