Община Кюстендил осигурява безплатен транспорт за гражданите по повод отбелязването на Голяма задушница на 14 февруари 2026 година, предаде. Превозът по маршрута до Новия гробищен парк ще се извършва в интервала от 9.30 до 11.01 часа, със спирки по утвърденото разписание.За времето от 7.00 до 14.00 часа ще бъде въведена временна организация на движението. Ще се осъществява еднопосочно движение с посока от кръговото кръстовище на "Капията“ към Стария гробищен парк.В същия часови диапазон общината организира и безплатен превоз за възрастни и трудно подвижни хора. Той ще се извършва:– от кръговото кръстовище на "Капията“ до Стария гробищен парк – с обозначен бус;– от отклонението за Околовръстния път до Стария гробищен парк – с обозначен лек автомобил.От общината призовават гражданите да спазват временната организация на движението и указанията на служителите, ангажирани с реда и безопасността.