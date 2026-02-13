ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатен транспорт за Голяма задушница в Кюстендил
За времето от 7.00 до 14.00 часа ще бъде въведена временна организация на движението. Ще се осъществява еднопосочно движение с посока от кръговото кръстовище на "Капията“ към Стария гробищен парк.
В същия часови диапазон общината организира и безплатен превоз за възрастни и трудно подвижни хора. Той ще се извършва:
– от кръговото кръстовище на "Капията“ до Стария гробищен парк – с обозначен бус;
– от отклонението за Околовръстния път до Стария гробищен парк – с обозначен лек автомобил.
От общината призовават гражданите да спазват временната организация на движението и указанията на служителите, ангажирани с реда и безопасността.
