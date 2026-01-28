Село Крайници има свой дгитален клуб, предаде. Клубът е насочен към развитие на дигитални умения, иновации и съвременни технологии.В новото пространство ще се предоставят различни безплатни услуги, като всеки потребител ще има свободен достъп до компютърна техника и високоскоростен интернет. Посетителите ще могат да разчитат на подкрепа от наставник – Кристина Косовска, която ще ги насочва към обучения според индивидуалните им нужди, ще оказва съдействие при ползване на електронни услуги, както и при достъпа до обучения и самообучения в електронна среда.Дигиталният клуб е със свободен и безплатен достъп за всички заинтересовани лица. С предимство ще се ползват хора в неравностойно положение, включително лица от ромски произход, жени, възрастни хора и други граждани, които не разполагат със собствено компютърно оборудване или интернет свързаност.Клубът е изграден проект за обучения в дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни от Националния план за възстановяване и устойчивост.