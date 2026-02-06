ЗАРЕЖДАНЕ...
Бездомните кучета – на дневен ред в Невестино
Проектът е изготвен с оглед необходимостта от продължаване действието на нормативната уредба, приета през 2021 година.
Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконовата нормативна уредба.
В мотивите за изготвяне на проекта се посочва, че въпреки постигнатите положителни тенденции процесът по овладяване на популацията на безстопанствените кучета е дългосрочен и ефектите от предприетите мерки настъпват постепенно. За пълното постигане на целите на програмата и стабилизиране на резултатите е необходимо продължаване на прилаганите мерки.
Според вносителите удължаването на срока ще даде възможност за устойчиво намаляване на популацията, продължаване на кастрационно-ваксинационните кампании, повишаване на информираността и отговорността на гражданите, намаляване на сигналите за агресивни или бездомни животни, както и за изпълнение на европейските стандарти за хуманно отношение към животните.
