Таксиметровите компании в Кюстендил ще запазят определените за 2025 година минимални и максимални цени за превоз на пътници, предаде. Това стана ясно след проведена среща между представители на общинската администрация и фирмите от бранша.По време на разговора е било посочено, че не е необходимо Общинският съвет в града да приема нови минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на един километър пробег.Поради предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари 2026 година обаче се налага превалутиране на действащите тарифи, което изисква местният парламент да гласува отново стойностите, определени още през 2024 година.Съгласно предложението максималната дневна тарифа ще бъде 0,66 евро за километър пробег, а нощната – 0,77 евро. Минималната дневна тарифа ще възлиза на 0,51 евро за километър, а минималната нощна тарифа – на 0,56 евро.Запазва се и максималният брой на таксиметровите автомобили, които могат да извършват дейност на територията на община Кюстендил, а именно – до 500 превозни средства.