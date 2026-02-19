През януари регистрираната безработица в териториалния обхват на Дирекция "Бюро по труда“ – Кюстендил остава почти непроменена спрямо края на миналата година и е 8,82%, предаде. Това представлява спад от 0,68 процентни пункта в сравнение със същия месец на предходната година.От структурата посочват, че в резултат на активното посредничество на Бюрото по труда през месеца 89 безработни лица са започнали работа. Допълнително шест заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация."Благодарение на усилията на трудовите посредници и младежкия медиатор са активирани и регистрирани 37 неактивни на пазара на труда лица. Те се разглеждат като потенциал за увеличаване на предлагането на работна сила и са сред приоритетните групи в активната политика по заетостта“, допълват от кюстендилската дирекция.Работата с тях отчита индивидуалните характеристики на всяко лице от целевите групи. Основен акцент се поставя върху хора с ниско образование и без квалификация, с ограничена пригодност за заетост и с ниска мотивация за реализация на пазара на труда. Дейностите са насочени и към младежи, които не работят и не учат, както и към други неактивни лица.