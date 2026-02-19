ЗАРЕЖДАНЕ...
Без промяна в равнището на безработица в Кюстендил
От структурата посочват, че в резултат на активното посредничество на Бюрото по труда през месеца 89 безработни лица са започнали работа. Допълнително шест заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация.
"Благодарение на усилията на трудовите посредници и младежкия медиатор са активирани и регистрирани 37 неактивни на пазара на труда лица. Те се разглеждат като потенциал за увеличаване на предлагането на работна сила и са сред приоритетните групи в активната политика по заетостта“, допълват от кюстендилската дирекция.
Работата с тях отчита индивидуалните характеристики на всяко лице от целевите групи. Основен акцент се поставя върху хора с ниско образование и без квалификация, с ограничена пригодност за заетост и с ниска мотивация за реализация на пазара на труда. Дейностите са насочени и към младежи, които не работят и не учат, както и към други неактивни лица.
