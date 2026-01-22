Легендата на българския футбол Божидар Искренов ще представи своята автобиографична книга "Без обувки“ пред читатели и футболни привърженици в Кюстендил, предаде. Срещата ще се състои на 24 януари от 13.00 часа във Възрожденското училище, а входът за събитието е свободен.Книгата "Без обувки. Истинската история на Радостта на народа“ разказва за житейския и футболния път на Божидар Искренов – един от най-обичаните български играчи. Съавтор на изданието е футболният журналист Васил Колев, който споделя, че именно Искренов го е накарал да обикне футбола и да търси в него гениалното. По думите му никой друг футболист не е предизвиквал у него подобно страхопочитание към таланта, а много хора са посещавали стадиона специално заради Гиби.Футболният журналист Румен Пайташев, който първи пише "Запомнете това име“ за Искренов, го определя като феномен, разкрит пред българската публика след впечатляващо представяне срещу ЦСКА. Според него бързината, непрекъснатите спринтове и решителните рейдове на Искренов са оставили трайна следа в историята на българския футбол.Журналистът Пламен Николов, измислил прозвището "Радостта на народа“, подчертава, че Божидар Искренов не води класации по голове и трофеи, но заема първото място в една неписана класация – тази на футболните чувства. Именно любовта на хората му отрежда званието, което най-добре подхожда на рожденото му име – Божидар.