Строг контрол ще бъде въведен при подготовката и провеждането на ритуалните огньове за Сирни заговезни в Рила, предаде. Във връзка с предстоящия християнски празник, който тази година ще се отбележи на 22 февруари, Община Рила напомня на жителите да спазват изискванията при палене на огньове.От администрацията подчертават, че нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба гуми, пластмаси, смоли, петролни продукти и други материали, които замърсяват околната среда, е нарушение на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда.С кметска заповед е разпоредено огньовете да се палят на безопасно разстояние от сгради, помощни постройки, дървета, електрически проводници и други обекти, при постоянен контрол и стриктно спазване на правилата за пожарна безопасност.При установяване на нарушения гражданите могат да подават сигнали, а нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство.