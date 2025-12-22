Във връзка с предстоящите Коледно-новогодишни празници Община Сандански уведомява гражданите и гостите на града, че "Синя зона" няма да работи в следните периоди:- От 24.12.2025 г. до 28.12.2025 г.- От 31.12.2025 г. до 04.01.2026 г.Във връзка с въвеждането на еврото, до 30.01.2026 г. заплащането в "Синя зона" ще може да се извършва в лева и в евро, но само при служителите, обслужващи зоната.Паркоматите до 30.01.2026 г. ще продължат да приемат само български монети, поради техническа невъзможност да работят едновременно с двете валути.