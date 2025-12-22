ЗАРЕЖДАНЕ...
Без Синя зона за Коледно-новогодишните празници в Сандански
©
- От 24.12.2025 г. до 28.12.2025 г.
- От 31.12.2025 г. до 04.01.2026 г.
Във връзка с въвеждането на еврото, до 30.01.2026 г. заплащането в "Синя зона" ще може да се извършва в лева и в евро, но само при служителите, обслужващи зоната.
Паркоматите до 30.01.2026 г. ще продължат да приемат само български монети, поради техническа невъзможност да работят едновременно с двете валути.
Още по темата
/
bTV обяви нова промяна
11:40
Имате право на до 600 евро обезщетение, ако полетът ви закъснее и провали празничното ви пътуване
19.12
Фотографът Иван Шишиев: Коледа е добър повод да си поговорим за християнството през призмата на киното
19.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Насрочени са частични избори за кмет в две села от област Кюстенд...
09:20 / 21.12.2025
Къща в селото на Майстора става музей
08:44 / 21.12.2025
Кметът на Банско: Планината не взема жертви. Причината за нелепи ...
08:44 / 21.12.2025
Как Кюстендил привлича млади лекари
08:09 / 21.12.2025
Откриха мъртъв мъж на Витоша
10:50 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.