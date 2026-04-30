Община Кюстендил информира жителите и гостите на града, че зоните за "Почасово платено паркиране със SMS" няма да работят в почивните дни – 1, 2 и 3 май. През този период системата за таксуване няма да бъде активна.

От общината уточняват, че водачите ще могат да паркират без заплащане в обхвата на зоните, но са длъжни да спазват всички останали правила за движение и паркиране.

Администрацията призовава шофьорите да бъдат отговорни и да не създават затруднения за останалите участници в движението, с цел по-голяма безопасност и ред в празничните дни.