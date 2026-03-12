Интересна среща, посветена на културното наследство и историята на бележити личности от Дупница, събра ученици, читалищни дейци и граждани, предаде. Поводът бе беседа на тема "Културно многообразие“, която се проведе в Общинска художествена галерия – Дупница.Събитието е част от Национална програма "Неразказаните истории на българите“ и предизвика голям интерес сред присъстващите. По време на срещата бе представена историята и житейският път на бележития дупничанин – световноизвестния оперен певец Арон Аронов.Професионална гимназия по облекло и стопанско управление "Св. Иван Рилски“ – Дупница, в партньорство с Българско неделно училище "Бачо Киро“ – Алкоркон, Мадрид, са одобрени за участие в програмата.Националната програма е по инициатива на Министерство на образованието и науката и има за цел да изследва малко познати факти и родови истории, както и да открои приноса на българи у нас и в чужбина. В рамките на инициативата се провеждат съвместни проучвания между български училища в страната и зад граница."Изключителна чест е за мен да приветствам инициативността на Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление "Св. Иван Рилски“ да участва в проекта на Министерството на образованието и науката "Неразказани истории“. ПГОСУ е единственото училище в областта, а защо не и в Югозападна България, което работи в партньорство с българско училище в друга държава. Това е вдъхновяващо и мотивиращо за учениците“, заяви заместник-кметът на Община Дупница по културата и социалните дейности Валентина Караганова.Тя приветства и специалния гост на събитието – дъщерята на Арон Аронов, Сабина Аронова Вийн, която бе лектор по време на беседата. В своето обръщение Караганова подчерта, че чрез семейната история на големия оперен певец присъстващите ще се докоснат до по-богата културна и духовна традиция.От името на кмета на Община Дупница Първан Дангов и неговия екип заместник-кметът връчи на гостенката букет и книга за закрилника на града – Св. Иван Рилски.Специалният гост бе поздравен и от директора на гимназията Борис Кръстев. От своя страна Сабина Аронова Вийн сподели, че е щастлива да бъде в Дупница и изрази благодарност за поканата. Тя разказа интересни моменти от живота и кариерата на своя баща и подчерта колко е трогната от уважението, което той продължава да получава в родния си град.По време на срещата преподавателят Анелия Грозданова представи презентацията "Арон Аронов – тенорът от Дупница“, изготвена на база книгата на автора Георги Джилянов, посветена на живота на почетния гражданин на града. Тя подчерта, че не само дупничани, но и всички българи се гордеят с постиженията на големия оперен певец.