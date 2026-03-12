ЗАРЕЖДАНЕ...
Беседа за културното многообразие в Дупница
© ФОКУС
Събитието е част от Национална програма "Неразказаните истории на българите“ и предизвика голям интерес сред присъстващите. По време на срещата бе представена историята и житейският път на бележития дупничанин – световноизвестния оперен певец Арон Аронов.
Професионална гимназия по облекло и стопанско управление "Св. Иван Рилски“ – Дупница, в партньорство с Българско неделно училище "Бачо Киро“ – Алкоркон, Мадрид, са одобрени за участие в програмата.
Националната програма е по инициатива на Министерство на образованието и науката и има за цел да изследва малко познати факти и родови истории, както и да открои приноса на българи у нас и в чужбина. В рамките на инициативата се провеждат съвместни проучвания между български училища в страната и зад граница.
"Изключителна чест е за мен да приветствам инициативността на Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление "Св. Иван Рилски“ да участва в проекта на Министерството на образованието и науката "Неразказани истории“. ПГОСУ е единственото училище в областта, а защо не и в Югозападна България, което работи в партньорство с българско училище в друга държава. Това е вдъхновяващо и мотивиращо за учениците“, заяви заместник-кметът на Община Дупница по културата и социалните дейности Валентина Караганова.
Тя приветства и специалния гост на събитието – дъщерята на Арон Аронов, Сабина Аронова Вийн, която бе лектор по време на беседата. В своето обръщение Караганова подчерта, че чрез семейната история на големия оперен певец присъстващите ще се докоснат до по-богата културна и духовна традиция.
От името на кмета на Община Дупница Първан Дангов и неговия екип заместник-кметът връчи на гостенката букет и книга за закрилника на града – Св. Иван Рилски.
Специалният гост бе поздравен и от директора на гимназията Борис Кръстев. От своя страна Сабина Аронова Вийн сподели, че е щастлива да бъде в Дупница и изрази благодарност за поканата. Тя разказа интересни моменти от живота и кариерата на своя баща и подчерта колко е трогната от уважението, което той продължава да получава в родния си град.
По време на срещата преподавателят Анелия Грозданова представи презентацията "Арон Аронов – тенорът от Дупница“, изготвена на база книгата на автора Георги Джилянов, посветена на живота на почетния гражданин на града. Тя подчерта, че не само дупничани, но и всички българи се гордеят с постиженията на големия оперен певец.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Банско и Черна гора обменят туристически опит
17:23 / 11.03.2026
Ученици от Сандански влязоха в ролята на журналисти, ето кого усп...
15:52 / 11.03.2026
В Дупница обявиха конкурс за финансиране на младежки инициативи
15:50 / 11.03.2026
В Кюстендил осъдиха непалци заради опит за незаконно преминаване ...
12:23 / 11.03.2026
Установиха издирвано момче в село Шишковци
11:49 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.