На годишното заседание на постоянния комитет на Бернската конвенция отново беше разгледан случая с автомагистрала "Струма" и Кресненския пролом. Комитетът благодари на властите на България и на жалбоподателите от коалиция "Да спасим Кресна и Кресненски пролом“ за съвместната работа и сериозния напредък през 2025 г.Бяха отбелязани няколко ключови успеха - решението на Министерски съвет от януари за изграждане на магистралата извън пролома, сключването на договор през октомври за дизайн на второто платно извън пролома, договаряне на мерки за смекчаване на въздействието върху природата.Представителят на Европейската комисия отбеляза, че извеждането на цялата магистрала извън пролома е ключово за прилагането на споразумението "Път напред" между комисията и правителството.Решението на конвенцията изисква от властите да завършат строителството, както е договорено с неправителствените организации и да гарантира, че е осигурено достатъчно финансиране на проекта, са разработени висококачествени и обективни проекти, са извършени Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Оценка за съвместимост (ОС) и са включени ефективни мерки за смекчаване на последиците за двете планирани платна.Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа Балкани коментира: "Приветстваме готовността на Бернската конвенция и ЕК да наблюдават случая, за да се гарантира, че и двете платна на магистрала Струма ще бъдат изградени извън пролома до 2031, каквото е изискването на Регламента за европейската транспортна мрежа TEN-T."Андрей Ралев от международната мрежа Bankwatch добави: "Както всички делегати отбелязаха, успешното сътрудничество между властите и неправителствените организации е без аналог досега и ще се дава за пример в други държави. Но трудната работа тепърва предстои - остават само шест години, за да се завърши строителството".