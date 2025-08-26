ЗАРЕЖДАНЕ...
|Белезници за нарушители на пътя в Кюстендилско
На водача е направен тест с техническо средство, което е отчело резултат 1.49 промила алкохол в издишания въздух. На водача е взета кръв за анализ. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
32-годишен водач на лек автомобил е задържан за управление след употреба на наркотично вещество. Полицаите извършили проверката на улица "Бузлуджа“ в Кюстендил. Тестът за употреба на наркотици е отчел наличие на кокаин. Водачът е отказал да му бъде взета кръв за анализ.
Той е управлявал с гръцко свидетелство за управление на моторно превозно средство. Автомобилът, който е фирмена собственост, е иззет с протокол за доброволно предаване. Бързо полицейско производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил. Уведомена е прокуратурата.
28-годишен мъж е задържан от служители на РУ Дупница в момент на получаване на пратка – 2 контейнерчета синтетичен канабис, в офис на куриерска фирма в града. Случаят е предаден на Военна полиция – София, за по-нататъшни действия по разследването.
