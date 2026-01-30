ЗАРЕЖДАНЕ...
Бебе на 2026 година в община Симитли е момче
©
Първото бебе, родено през 2026 година от община Симитли, е момченце – малкият Станислав Илианов Михайлов от село Крупник.
Щастливите и горди родители – Гергана Божинова и Илиан Михайлов, се радват на своята трета рожба, която донеся още повече любов, усмивки и надежда в семейството.
По този повод родителите на първото бебе за 2026 година получиха плакет и подаръци от кмета на община Симитли Апостол Апостолов, който им пожела да бъдат живи, здрави и много щастливи, а малкият Станислав да расте обграден с обич, късмет и сбъднати мечти.
На празничното награждаване присъства и кметът на село Крупник Александър Равначки, който също отправи своите поздравления към семейството и пожела светло бъдеще на най-малкия жител на селото.
Още от категорията
/
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, има множество актове за нарушения и са му отнемали книжката
29.01
Приятелка на загиналата в пожар Таня: Последните 3 дни се сблъсках с безумниците и некадърността в държавата ни
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката кат...
16:15 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.