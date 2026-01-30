Днес в община Симитли отново бе отбелязана една от най-светлите и обичани традиции – орисването на Бебе на годината, символ на новия живот, надеждата и доброто бъдеще.Първото бебе, родено през 2026 година от община Симитли, е момченце – малкият Станислав Илианов Михайлов от село Крупник.Щастливите и горди родители – Гергана Божинова и Илиан Михайлов, се радват на своята трета рожба, която донеся още повече любов, усмивки и надежда в семейството.По този повод родителите на първото бебе за 2026 година получиха плакет и подаръци от кмета на община Симитли Апостол Апостолов, който им пожела да бъдат живи, здрави и много щастливи, а малкият Станислав да расте обграден с обич, късмет и сбъднати мечти.На празничното награждаване присъства и кметът на село Крупник Александър Равначки, който също отправи своите поздравления към семейството и пожела светло бъдеще на най-малкия жител на селото.