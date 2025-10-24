ЗАРЕЖДАНЕ...
|Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
На сцената се изявиха над десет фолклорни състава от България и Сърбия, обединяващи повече от 200 участници – певци, танцьори и инструменталисти. Те представиха богатството на балканските традиции, автентични песни и танци, с които плениха публиката.
Залата на читалището се изпълни с аплодисменти, усмивки и емоции, а атмосферата напомни, че музиката и традицията нямат граници.
Фестивалът "Фолклорна прегръдка“ се превърна в символ на приятелството и взаимното уважение между България и Сърбия, като обедини поколения участници и създаде нови културни връзки между двете страни.
Организаторите изразиха надежда фестивалът да се превърне в традиционно ежегодно събитие, което да утвърждава Банско като център на балканската културна идентичност и живата народна памет.
Събитието затвърди позицията на града като активен културен център, който не само съхранява, но и популяризира традициите.
"Фолклорът е нашият жив език – чрез него си казваме "добре дошъл“, "приятелю“ и "заповядай пак“, споделиха участници след концерта.
"Фолклорна прегръдка“ показа, че именно в Банско – град с дълбоки корени и отворено сърце – традицията продължава да живее и да обединява хората от целия Балкански регион.
