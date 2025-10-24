Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции

© Фолклорът отново обедини България и Сърбия в сърцето на Пирин. През изминалия уикенд в Народно читалище "Никола Вапцаров – 1894“ – Банско се проведе второто издание на Фолклорния фестивал на сръбско-българското приятелство и Първият Балкански фолклорен фестивал на ветерани "Фолклорна прегръдка“.



На сцената се изявиха над десет фолклорни състава от България и Сърбия, обединяващи повече от 200 участници – певци, танцьори и инструменталисти. Те представиха богатството на балканските традиции, автентични песни и танци, с които плениха публиката.



Залата на читалището се изпълни с аплодисменти, усмивки и емоции, а атмосферата напомни, че музиката и традицията нямат граници.



Фестивалът "Фолклорна прегръдка“ се превърна в символ на приятелството и взаимното уважение между България и Сърбия, като обедини поколения участници и създаде нови културни връзки между двете страни.



Организаторите изразиха надежда фестивалът да се превърне в традиционно ежегодно събитие, което да утвърждава Банско като център на балканската културна идентичност и живата народна памет.



Събитието затвърди позицията на града като активен културен център, който не само съхранява, но и популяризира традициите.



"Фолклорът е нашият жив език – чрез него си казваме "добре дошъл“, "приятелю“ и "заповядай пак“, споделиха участници след концерта.



"Фолклорна прегръдка“ показа, че именно в Банско – град с дълбоки корени и отворено сърце – традицията продължава да живее и да обединява хората от целия Балкански регион.