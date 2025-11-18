ЗАРЕЖДАНЕ...
Банско се превръща в столица на приключенското и екстремно кино
Най-мащабният филмов фестивал за екстремни спортове, планини, култура и приключения в България предлага на публиката неповторим формат в 10 локации с усещане за истинска фестивална атмосфера в полите на прекрасната Пирин планина – 5 дни, 83 селектирани филмови премиери, 43 държави участнички, включително от Казахстан, Иран, Бутан и Индия, конкурсна програма в 7 категории, 14 презентации на едни от най-актуалните алпинисти и приключенци - български и чуждестранни, срещи със световни режисьори и дискусии, 12 фотоизложби, конкурси, състезание по катерене, проникване в пещера.
"Този ноември ще бъдете вдъхновени, от световноизвестни и забележителни приключенци, които ще излязат на сцената на фестивала, за да споделят своите необикновени истории и смели експедиции в името на науката и откривателството“, информират организаторите.
Продължава и каузата на екипа на Банско филм фест в обучаването на над 400 деца в специалната детска и младежка програма БанскофилмфестKIDS с открити уроци, състезания, занимания по катерене, проникване в пещера и много други. С любопитен ум, жажда за нови знания и искрени усмивки, децата ще се впуснат във всяко предизвикателство, което е подготвено специално за тях.
