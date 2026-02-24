В периода 19–22 февруари Община Банско, заедно с представители на туристическия бизнес, участва в 47-ото международно туристическо изложение Sajam Turizma в Белград. Форумът е сред най-мащабните туристически събития в Сърбия и Югоизточна Европа, като тази година събра над 400 изложители от повече от 25 държави и привлече хиляди посетители – туроператори, туристически агенции, професионалисти от сектора и крайни потребители.По време на изложението Банско акцентира върху своята идентичност на целогодишна дестинация – с утвърдени зимни спортове, възможности за планински туризъм през всички сезони, местна гастрономия, СПА и уелнес услуги, както и активен културен календар с международни фестивали и събития.Участието в международни форуми е част от дългосрочната стратегия на общината за по-силно позициониране на Банско като модерна, устойчива и конкурентоспособна дестинация на балканския пазар. Чрез директни срещи и диалог с партньори от бранша се търсят нови възможности за сътрудничество и разширяване на туристическия поток към региона.