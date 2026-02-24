ЗАРЕЖДАНЕ...
Банско представи туристическия си профил на най-голямото изложение в Сърбия
По време на изложението Банско акцентира върху своята идентичност на целогодишна дестинация – с утвърдени зимни спортове, възможности за планински туризъм през всички сезони, местна гастрономия, СПА и уелнес услуги, както и активен културен календар с международни фестивали и събития.
Участието в международни форуми е част от дългосрочната стратегия на общината за по-силно позициониране на Банско като модерна, устойчива и конкурентоспособна дестинация на балканския пазар. Чрез директни срещи и диалог с партньори от бранша се търсят нови възможности за сътрудничество и разширяване на туристическия поток към региона.
