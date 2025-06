Банско посреща едни от най-обичаните български рок банди

© Грандиозно ROCK изживяване – 6 банди, DJ, водещ и три незабравими нощи. От 17 до 19 юли Банско ще бъде арена на рока. В продължение на три дни всички жители и гости на града ще се отдадат на вълнуващите изпълнения на едни от най-обичаните рок групи у нас.



В разгара на лятото Банско ще посрещне групите АХАТ, NO MORE MANY MORE, HAMMERHEAD, ODD CREW, любимата на всички рок изпълнителка Милена Славова и в кулминационната последна съботна вечер публиката ще посрещне на сцената неповторимите SEVI.