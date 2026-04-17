Община Банско предупреди за нови гнезда на опасната борова процесионка и препоръча да не се докосват гъсениците и техните гнезда, да не се допускат домашни любимци в близост до тях, както и децата да избягват контакт. При поява на симптоми следва да се потърси лекар или ветеринарен специалист, пише Blagoevgrad24.bg.

Припомняме, че боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) е вредител по иглолистните дървета, който образува характерни бели гнезда по боровете. В периода на какавидиране гъсениците слизат на земята и се придвижват в редици, което ги прави по-лесно забележими.

Опасността за хората и животните идва от фините парливи косъмчета по тялото на гъсениците, които съдържат дразнещ протеин и могат да причинят кожни раздразнения и обриви, сърбеж и възпаление на очите, алергични реакции, както и респираторни проблеми при по-чувствителни хора и животни.

Това е естествен процес в природата – в момента е сезонът на активното развитие на растенията и насекомите. Община Банско предприема превантивни мерки за ограничаване на разпространението.

Извършено е механично и химично премахване на борова процесионка в района на Градския парк.

Гражданите могат да подават сигнали при забелязване на нови популации на електронната поща obabansko@bansko.bg или на телефон 0749/88622.