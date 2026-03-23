През изминалия уикенд Банско отново се превърна в сцена на адреналин и майсторство, след като състезанието по фрийрайд премина с голям успех.

Въпреки динамичната обстановка и необходимостта от промени в локациите в търсене на по-добра видимост, състезателите показаха изключителна устойчивост, търпение и професионализъм, по стръмните склонове на Пирин.

Събитието привлече както утвърдени имена, така и млади таланти, а зрителите станаха свидетели на зрелищни спускания и оспорвана надпревара.

Организаторите отчетоха висок интерес и безпроблемно протичане, което затвърждава мястото на Банско като водеща дестинация за зимни спортове.