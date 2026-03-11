По инициатива на Н. Пр. г-н Стефан Димитров, посланик на Република България в Черна гора, и със съдействието на НСОРБ, делегация от шест български общини, които поддържат побратимени отношения с черногорски градове, осъществи работно посещение в страната. Основната цел на визитата беше да се даде нов тласък на сътрудничеството между местните власти и да се насърчат по-активни контакти между партньорските общини.Централната част от програмата се проведе в град Биело Поле, като българските представители имаха възможност да посетят и своите побратимени общини. В делегацията участваха ръководителите на общините Троян, Ловеч, Свищов, Велико Търново и Перник. Община Банско беше представена от кмета Стойчо Баненски, заместник-кмета Георги Доневичин и главния архитект Николай Николов.В презентацията си пред международните партньори кметът Стойчо Баненски акцентира върху динамичното развитие на Банско като водеща целогодишна туристическа дестинация. Той открои модерната ски инфраструктура, богатото културно-историческо наследство, разнообразните възможности за летни активности и бързо развиващата се дигитална общност в града. В презентацията беше подчертано международното признание на курорта, отговорното управление на природните ресурси в границите на Национален парк "Пирин“, силният фестивален календар и активната работа на общината по европейски проекти.Кметът очерта и перспективите за бъдещо развитие – разширяване на летния туристически сезон, развитие на СПА и гурме туризма, подобряване на достъпа до ски зоната и задълбочаване на сътрудничеството със съседни общини, като подчерта, че Банско остава "градът, в който всеки се завръща“.По време на визитата представителите на община Банско посетиха и черногорската планинска Opština Mojkovac. Българската делегация беше посрещната от кмета на общината Веско Делич, помощника на председателя Ивана Медоевич, председателя на Общинското събрание Марко Янкетич и директора на Туристическата организация на Мойковац Радоня Вукович.В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между Мойковац и Банско, като специално внимание беше отделено на развитието на туризма, обмена на опит при планирането на туристическа инфраструктура и реализирането на съвместни инициативи и проекти, насочени към по-пълноценно използване на туристическия потенциал на двете общини.Събеседниците подчертаха, че Мойковац и Банско, като планински общини с богати природни ресурси и утвърден туристически потенциал, имат добри предпоставки за по-активен обмен на опит и добри практики, особено в развитието на планинския и зимния туризъм.Работното посещение беше оценено като важна стъпка към укрепване на партньорските отношения и създаване на нови възможности за съвместни инициативи и популяризиране на туристическите продукти на двете страни на международната сцена.Визитата е естествено продължение на задълбочаващото се сътрудничество между Банско и Мойковац след подписването на Споразумението за сътрудничество между двете общини в Банско през октомври 2025 г.