Единствената българска представителка в Зимните параолимпийски игри в Милано-Кортина 2026 ще бъде алпийската скиорка Стела Янчовичина от Банско, съобщи кметът Стойчо Баненски.Стела спечели правото си да участва по категоричен начин, след силно представяне в редица международни състезания от календара на ФИС. През януари тя стана и световна шампионка в двете дисциплини на шампионата на планетата за параолимпийци в Ясна, Словакия."Параолимпийските игри са не само престижен форум на световния спорт, но и вдъхновяващ пример за силата на човешкия дух. Те респектират с характера и смелостта на хората, които ежедневно преодоляват повече препятствия, отколкото мнозина могат да си представят", допълва Баненски.По думите му общинското ръководство, а и жителите на Банско са особено развълнувани, защото Стела ще покаже на световната сцена силата на българския дух, ще представи достойно родния си град Банско и своя Ски клуб "Юлен“. Заедно с нея ще бъдат треньорите ѝ Георги Бистрин и Стефан Янчовичин, който ще преживява всяка емоция и като нейн баща."От свое име и от името на всички мои съграждани и всички българи ѝ пожелавам отлично представяне. Ние ще я подкрепяме от сърце! Надяваме се на престижно класиране, но какъвто и да е резултатът – Стела вече е победител. С труда, волята и усилията си тя заслужи нашето уважение и обич", казва още кметът на Банско.