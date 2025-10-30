Новини
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
Автор: Георги Кирилов 15:33
© Facebook
Докато по света се стягат за празнуването на Хелоуин, в сърцето на Пирин духът на България отново ще звънти силно. Жителите на махала "Костей блата“ в Банско ще поведат четвъртото си поред шествие под мотото "НЕ на Хелоуин! Аз съм Банскалия и че дрънкам звонци!“, утвърждавайки града като символ на живите традиции и национална гордост.

Началото на инициативата е поставено през 2022 година, когато група родолюбиви банскалии решават да се противопоставят на чуждите празници, като възродят старите местни обичаи. Вместо маски и тикви, те избират звънците – вековен символ на сила, защита и връзка с корените.

"Все повече хора от цяла България застават зад тази кауза – да почитаме нашето, да съхраняваме българщината и да празнуваме със своите символи“, споделят организаторите от "Костей блата“.

Шествието ще се проведе на 31 октомври, със сборен пункт от 18:00 ч. на площад "Оборище“ (Блатото), а в 19:00 ч. участниците ще потеглят по улиците на Банско до площад "Никола Вапцаров“.

"Да покажем, че Банско е живата памет на България! Да дрънкат звонците, да ехти Пирин и да се знае – ние сме банскалии и се гордеем с това!“, призовават участниците.






