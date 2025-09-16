ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Балканска черга" събира традиции и занаяти в Шишковци
Фестивалът има за цел да популяризира балканските традиции, бит и култура. Тази година акцентът ще бъде поставен върху билките от региона на Кюстендил. В изложбата "Билките около нас“ посетителите ще могат да видят разнообразие от местни билки и тяхното приложение. Атракция ще бъде и изплитането на черга от билки. Организаторът Борислав Крумов от сдружение "Роден край“ подчерта, че ще има и изложба на черги от региона, изложба на картини и шевици "Цветна среща“ и конкурс за най-добра домашна ракия.
За любителите на българските народни танци се организира "Хоро за необвързани“ – форма на събиране, в която всеки може да се включи и да се срещне с нови хора.
Програмата включва и музикални изпълнения на Дует 7/8, Димана Крумова, Любен Дишлянов и Емрах Стораро, Галина Димитрова и Никола Тодоров.За доброто настроение на публиката ще се погрижат и състави от България, Сърбия и Република Северна Македония.
Очакват се демонстрации и изложби на домашни печива, сред които "Зелна Баба“ – Пробищип, "Празникът на зелника“ – Жабокрът, Етноцентър "Старата череша“ – Раждавица, както и конкурс "Зелника на майстора“.
На 21 септември ще се проведат детски работилници за стари занаяти и традиционни турнири по дърпане на въже и канадска борба, в които всеки може да се включи.
