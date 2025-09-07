ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Бачево празнува" сбъдна мечтата си
И деца, и млади, и стари, всички – събрани наедно, на стадиона, за да се поздравят, за да се почувстват силни и обединени в любовта към това райско кътче, наречено Бачево.
За трета поредна година стадионът и селото се оживиха от много и красиви събития: от спортни състезания до творчески срещи, от концерти – до огромно общо хоро на участници и изпълнители.
За поредна година организаторите и вдъхновителите на празника се обединяват от идеята да изградят нов празник, смислен и дълбок – с преклонение пред предците, природата и традициите, но и да покажат съвременните постижения и хората, с които Бачево се гордее.
Неслучайно "Бачево празнува" представя бачевецът с европейското злато в канадската борба Иво Рашев, който е официален гост на събитията. Неслучайно избират и човешка благотворителна кауза - в помощ на фондация "Ан Бо" за деца със специални образователни потребности. Неслучайно организират томбола и преобразяват със събраните средства обществени и исторически пространства....
Зад всичко стои човекът-диригент, танцьор и хореограф, вдъхновител и архитект не само на "Рилска самодива", но и на "Бачево празнува“ - Ивайло Стоянчев.
Зад всичко това стоят стотици доброволци и красивите "мотори" - "Рилска самодива" и женска фолклорна група "Детелини".
"Когато говорим за "Бачево празнува“, ние от "Рилска самодива“ виждаме много повече от сцена и програма – виждаме сплотеност. Това е моментът, в който цялото село се събира като едно семейство. Млади и стари, жители и гости, всички дишат в един ритъм. Нищо не би било възможно без това обединение. Ние често казваме, че "Бачево празнува“ е нашият общ урок по учене и израстване – всяка година става по-сложна, но и по-смислена. Гледаме и напред.“
"За този празник тупти сърцето ми, играе душата ми.“ – споделя атрактивната Ива Накова.
Кулинарната изложба "Вкусът на традицията“ с автентични местни специалитети като цифула, траен, мечкань, курбан с булгур, бръкадань и още много други покани гостите на уникалната трапеза на Бачево.
Националното хайдушко движение представи оръжия и разказа за знайни и незнайни борци за свобода.
Музикалната сцена оживя с участието на самодейни състави от Бачево и региона, а песните и изпълнението на родения в Бачево Никола Тодоров, на обичаната Кинче Вълчева и темпераментната формация "Михайлов“ превърнаха стадиона в огромно хоро.
Гости на празника бяха Светослав Дяков, който сподели своята "формула на успеха“ и д-р Анелия Овнарска-Милушева, познавач за традициите и водеща на събитието.
Празника споделиха кметът на община Разлог Красимир Герчев, зам.-кметовете Славчо Фарфаров, Христо Зайков и Гергана Костова, народният представител Иван Герчев, кметове на населени места, жители и гости на село Бачево.
В словото си кметът на село Бачево Росица Чатлабашева поздрави жителите и гостите, благодари за финансовата подкрепа на кмета на община Разлог Красимир Герчев, без която празникът нямаше да бъде толкова богат.
"Бачево празнува", каза още тя, е символ на мерак, красота, рюдолюбие и идентичност.
В своето приветствие кметът на община Разлог Красимир Герчев поздрави организаторите и домакините, и пожела здраве и благоденствие като подчерта, че пътят Разлог - Бачево ще бъде готов до края на ноември.
"Бачево празнува“ се превръща в нов и модерен празник. – сподели Красимир Герчев след събитието. - Празник, който обединява, който вдъхновява младите, събира на едно място всички възрасти, почита традициите, но и гледа към бъдещето. Това е едно от най-цветните и красиви нови събития на община Разлог и затова имат заслуга многобройните доброволци от село Бачево, Ивайло Стоянчев – хореограф и художествен ръководител, читалище "Самообразование 1928", художествени ръководители и самодейни колективи, кметството на село Бачево и кметът Росица Чатлабашева, училището, Национално хайдушко движение и всички, които обединяват усилия за красивия празник.
Община Разлог ще продължава да подкрепя логистично и финансово "Бачево празнува“, защото е смислено и дълбоко събитие, което събира на едно място хиляди, но и с родолюбиви уроци към младите.“– каза още кметът на община Разлог.
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
10:42 / 05.09.2025
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
16:25 / 05.09.2025
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
12:15 / 05.09.2025
Очертава се тежка нощ за горските служители в Благоевградско
21:25 / 05.09.2025
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
18:58 / 05.09.2025
