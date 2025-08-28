ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Бачево празнува" 2025 събира жители и гости на 6 септември
Посетителите ще могат да се включат в разнообразни спортни събития, сред които състезания по колоездене, канадска борба и футбол, а подробности и заявки за участие са достъпни на официалната страница на празника. Кулинарната изложба "Вкусът на традицията“ ще представи автентични местни специалитети като цифула, траен, мечкань, курбан с булгур, бръкадань и още много други ястия от местната кухня.
Националното хайдушко движение ще покаже оръжия и ще разкаже истории за борбата на знайни и незнайни герои, а на сцената ще излязат изпълнителят Никола Тодоров с рецитал и обичаната Кинче Вълчева заедно с формация "Михайлов“, които ще се погрижат за доброто настроение. Специални гости на празника ще бъдат Светослав Дяков, който ще сподели формулата на успеха, и д-р Анелия Овнарска-Милушева, която ще говори за традициите и за поредна година ще бъде водеща на събитието.
"Бачево празнува“ 2025 ще събере малки и големи от близо и далеч, за да отпразнуват заедно пъстротата на селото с песни, танци, носии, спорт и жива традиция. Празникът започва на 6 септември на стадиона в Бачево и кани всички да станат част от един незабравим ден.
