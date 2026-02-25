ЗАРЕЖДАНЕ...
Бачево чака гости на Тодоровден
©
Тържеството започва в 8:00 часа с празнична Света литургия в храм "Св. Димитър“.
Празничната програма ще започне в 10:30 часа на централния площад с тържествено откриване.
След това ще бъде отслужен водосвет за здраве и берекет, а по традиция ще се проведе и ритуалът по захранване на конете – древен символ на сила, плодородие и благополучие.
В 11:30 часа в местността "Власовица“ ще започнат традиционните конски кушии, които винаги предизвикват възторг и аплодисменти.
Празникът ще продължи в 16:00 часа с празничен концерт, в който ще участват самодейците от НЧ "Самообразование 1928 г.“, Детска фолклорна група "Бисери“ – гр. Благоевград, а специален гост ще бъде любимата певица Ирина Паскалева, която ще добави още празнично настроение.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Нова трагедия за семейството на Спас, загинал в катастрофа в Плов...
22:27 / 24.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.