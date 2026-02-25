Бачево чака гости на Тодоровден. На 28 февруари посетителите на разложкото село ще могат да се докоснат до вековната традиция, да усетите магията на ритуала и да се насладите на вълнуващите конски кушии, които са символ на сила, здраве и благоденствие.Тържеството започва в 8:00 часа с празнична Света литургия в храм "Св. Димитър“.Празничната програма ще започне в 10:30 часа на централния площад с тържествено откриване.След това ще бъде отслужен водосвет за здраве и берекет, а по традиция ще се проведе и ритуалът по захранване на конете – древен символ на сила, плодородие и благополучие.В 11:30 часа в местността "Власовица“ ще започнат традиционните конски кушии, които винаги предизвикват възторг и аплодисменти.Празникът ще продължи в 16:00 часа с празничен концерт, в който ще участват самодейците от НЧ "Самообразование 1928 г.“, Детска фолклорна група "Бисери“ – гр. Благоевград, а специален гост ще бъде любимата певица Ирина Паскалева, която ще добави още празнично настроение.