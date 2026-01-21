ЗАРЕЖДАНЕ...
Бабинден събира поколения в читалищата на Кюстендил
© ФОКУС
В село Соволяно се организира среща на всички жени, майки, баби и момичета. Празникът, подготвен от Народно читалище "Светлина 1871“, ще започне от 10.30 часа в сградата на кметството и ще събере поколения около духа на народната традиция.
Ритуалите, свързани с този ден, ще бъдат пресъздадени и в село Раждавица. От 12.00 часа в читалище "Светлина 1913“ самодейците ще разкажат повече за обичаите и поверията, свързани с почитта към бабите акушерки.
По същото време Народно читалище "Христо Ботев 1925“ - Горановци ще организира събитие, посветено на уважението към възрастните жени, които с грижа и опит са помагали при раждането на нов живот.
С вкусни кулинарни изкушения Бабинден ще бъде посрещнат в село Таваличево. Народно читалище "Христо Ботев 1920“ отправя покана към всички настоящи и бъдещи баби да запретнат ръкави и да омесят баници, пити, соленки и сладкиши. Началото е от 12.30 часа в сградата на училището.
Половин час по-късно, в читалище "Славчо Темкин 1911“, също ще бъде отбелязан един от най-тачените народни женски празници, посветен на "бабите“ – жените, които помагат при раждането, както и на младите булки и невести, които вече са родили.
От 13.00 часа в Народно читалище "Димитър Каляшки 1920“ специални гости на празника ще бъдат третокласници от Основно училище "Паисий Хилендарски“ – Кюстендил. Те ще имат възможност да се докоснат до традиционния празник и обредите, съпътстващи Бабинден.
Празничната атмосфера ще продължи и в читалище "Зора“ – Кюстендил, където от 17.30 часа в клубното пространство на улица "Цар Симеон“ ще бъде отбелязан денят с уважение и топлина.
В село Николичевци тържествата ще започнат от 18.00 часа в сградата на кметството. Там също ще бъде пресъздаден традиционният ритуал за Бабинден, а организаторите от читалище "Спасовица 2008“ са подготвили почерпка и весело настроение.
Традиционният празник ще бъде отбелязан и в други кюстендилски села, където българските обичаи продължават да се пазят живи и да се предават от поколение на поколение.
Още от категорията
/
Огромен интерес към фестивала "Сурва" в Перник тази година, събитието ще е с по-голяма продължителност
17.01
Столетник черпи в Разлог
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Петричко село ще има нов физкултурен салон
16:40 / 20.01.2026
Стартират плащанията на данък върху превозните средства за 2026 г...
16:12 / 20.01.2026
Кукери от Крупник впечатлиха публиката на фестивал в Радомир
17:29 / 20.01.2026
Разлог покори "Сурва 2026"
13:32 / 20.01.2026
Европейската купа по сноуборд 2026 събира елита в Банско
13:00 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.