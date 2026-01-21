С песни, усмивки и почит към българските традиции голяма част от читалищата в кюстендилските села отбелязват традиционния празник Бабинден, предаде. Жителите на село Горна Гращица имат и двоен повод за празник. От 11.00 часа ще бъдат чествани 107 години от учредяването на Народно читалище "Светило“, а празничната програма ще постави акцент и върху семейните обичаи в българския фолклор.В село Соволяно се организира среща на всички жени, майки, баби и момичета. Празникът, подготвен от Народно читалище "Светлина 1871“, ще започне от 10.30 часа в сградата на кметството и ще събере поколения около духа на народната традиция.Ритуалите, свързани с този ден, ще бъдат пресъздадени и в село Раждавица. От 12.00 часа в читалище "Светлина 1913“ самодейците ще разкажат повече за обичаите и поверията, свързани с почитта към бабите акушерки.По същото време Народно читалище "Христо Ботев 1925“ - Горановци ще организира събитие, посветено на уважението към възрастните жени, които с грижа и опит са помагали при раждането на нов живот.С вкусни кулинарни изкушения Бабинден ще бъде посрещнат в село Таваличево. Народно читалище "Христо Ботев 1920“ отправя покана към всички настоящи и бъдещи баби да запретнат ръкави и да омесят баници, пити, соленки и сладкиши. Началото е от 12.30 часа в сградата на училището.Половин час по-късно, в читалище "Славчо Темкин 1911“, също ще бъде отбелязан един от най-тачените народни женски празници, посветен на "бабите“ – жените, които помагат при раждането, както и на младите булки и невести, които вече са родили.От 13.00 часа в Народно читалище "Димитър Каляшки 1920“ специални гости на празника ще бъдат третокласници от Основно училище "Паисий Хилендарски“ – Кюстендил. Те ще имат възможност да се докоснат до традиционния празник и обредите, съпътстващи Бабинден.Празничната атмосфера ще продължи и в читалище "Зора“ – Кюстендил, където от 17.30 часа в клубното пространство на улица "Цар Симеон“ ще бъде отбелязан денят с уважение и топлина.В село Николичевци тържествата ще започнат от 18.00 часа в сградата на кметството. Там също ще бъде пресъздаден традиционният ритуал за Бабинден, а организаторите от читалище "Спасовица 2008“ са подготвили почерпка и весело настроение.Традиционният празник ще бъде отбелязан и в други кюстендилски села, където българските обичаи продължават да се пазят живи и да се предават от поколение на поколение.