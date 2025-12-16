Общинската организация на БСП в Кюстендил коментира актуалната политическа ситуация в страната и излезе с призив за спешно свикване на конгрес на партията, предаде репортер на. Това стана ясно на пресконференция на Общинския съвет на БСП в града, проведена след негово заседание.По време на заседанието са били разгледани подробно състоянието и работата на висшето ръководство на партията, на парламентарната група и на Националния съвет. "Имаше много разговори и дискусии. Взехме съответното становище. Общинският съвет на БСП – Кюстендил определя участието ни в управлението на страната като груба политическа грешка, която доведе до негативни последици. Заявяваме, че връзката между низовите структури и централното ръководство е сведена до катастрофално ниво. Настояваме за оставка на партийното ръководство, провеждане на конгрес и избор на ново ръководство на партията“, заяви председателят на общинското ръководство на БСП – Кюстендил Милчо Христов.По думите му партията разполага с ясна идеология, която обаче е била забравена. "Кюстендилската партийна организация е на 132 години и е изживяла какво ли не. Ще изживеем и този момент, но няма да си тръгнем от партията“, допълни Христов.