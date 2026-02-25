ЗАРЕЖДАНЕ...
БЧК събра подкрепа от съдиите в Дупница за "Мартеница с кауза"
Със събраните средства ще бъде организиран летен лагер за деца в риск. Посредници на инициативата в съдебната институция бяха Александра, Мирослава и Ангел – деветокласници от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев“, заедно с д-р Емилия Кацарска, директор на БЧК – Кюстендил.
"Традиционно вече срещаме подкрепа от съдиите и съдебните служители от Районния съд в Дупница. Те отново отвориха сърцата си за нашата кауза в подкрепа на децата в риск. Посланието на нашите мартенички е да носят здраве и добрини на хората“, каза д-р Кацарска.
Кампанията продължава да обединява институции и млади хора около каузата за повече грижа и възможности за децата в уязвимо положение.
