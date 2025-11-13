ЗАРЕЖДАНЕ...
БЧК подпомага над 11 000 жители в Кюстендилско
За територията на област Кюстендил общият брой на лицата, които ще получат подкрепа, е 10 664 с по един пакет, както и 1 032 бенефициенти, на които ще бъдат предоставени по два пакета.
Само за територията на община Кюстендил броят на получателите е 5 094 единични пакета и 496 двойни пакета.
"Благодарение на помощта на администрацията на Община Кюстендил, продуктите са транспортирани до населените места и се раздават от кметовете и кметските наместници,“ заяви д-р Кацарска.
В момента се изпълнява първият транш от програмата. Нейната цел е оказване на подкрепа за преодоляване на основни лишения от храна и хигиенни материали, както и предоставяне на съпътстващи мерки, които ще допринесат за намаляване на бедността и социалното включване на най-уязвимите групи от населението.
/
