Областният съвет на Българския червен кръст – Кюстендил изпълнява програмата за храни и основно материално подпомагане, финансирана от Европейския социален фонд. Това съобщи пред журналисти директорът на организацията д-р Емилия Кацарска, предаде репортер наЗа територията на област Кюстендил общият брой на лицата, които ще получат подкрепа, е 10 664 с по един пакет, както и 1 032 бенефициенти, на които ще бъдат предоставени по два пакета.Само за територията на община Кюстендил броят на получателите е 5 094 единични пакета и 496 двойни пакета."Благодарение на помощта на администрацията на Община Кюстендил, продуктите са транспортирани до населените места и се раздават от кметовете и кметските наместници,“ заяви д-р Кацарска.В момента се изпълнява първият транш от програмата. Нейната цел е оказване на подкрепа за преодоляване на основни лишения от храна и хигиенни материали, както и предоставяне на съпътстващи мерки, които ще допринесат за намаляване на бедността и социалното включване на най-уязвимите групи от населението.