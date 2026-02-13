Областната организация на Български червен кръст в Кюстендил проведе годишното си отчетно събрание, предаде. На него бяха представени резултатите от дейността през 2025 година. Гости на форума бяха заместник -областният управител Георги Джоглев, председателят на БЧК на национално ниво акад. Христо Григоров и заместник генералният секретар д-р Славита Джамбазова.В приветствието си Георги Джоглев подчерта, че държавата и местната общност високо ценят отдадеността и работата на доброволците. Той отправи благодарност и от името на областния управител инж. Чимев, като определи дейността на организацията като пример за солидарност и човечност.Председателят на БЧК – Кюстендил доц. Екатерина Керемидарска представи отчет за изминалата година. Към момента членовете на организацията в областта са над 1600, а доброволците са стотици. Структурата е участвала активно в Националната програма "Учи с Хелфи“, в летен лагер за деца в община Бобошево и в програмата "Храни и основно материално подпомагане“. Развивани са социално-здравни дейности и е оказвана подкрепа на възрастни хора.През 2025 година са проведени и обучения по първа долекарска помощ, като 1080 кандидати за водачи на моторни превозни средства са преминали подготовка. Организирани са и специализирани обучения по различни видове спасителни дейности.БЧК – Кюстендил развива активна младежка дейност с клубове в общините Кюстендил и Дупница. Младите доброволци работят по теми, свързани с екология, здравеопазване, социални дейности, фондонабиране и обучения.Организацията поддържа активно сътрудничество със свои партньори от Република Северна Македония и Сърбия. По време на събранието д-р Славита Джамбазова и акад. Христо Григоров определиха членовете на БЧК в област Кюстендил като "герои“, които работят почтено и достойно, и отчетоха значимия принос на Планинска спасителна служба.